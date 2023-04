Fontani: «Lukaku preso di mira, ecco quando. Massa non si è accorto»

C’è ancora tanto di cui discutere dopo Juventus-Inter di ieri sera. A Sky Sport il giornalista ed esperto di regolamenti arbitrali Lorenzo Fontani ha spiegato nel dettaglio l’episodio di razzismo che ha visto vittima Romelu Lukaku. Continuando, poi, con il seguito del parapiglia che ha visto protagonista in negativo Juan Cuadrado.

PRESO DI MIRA – Secondo Lorenzo Fontani c’è un momento ben preciso quando Romelu Lukaku inizia a venire attaccato dai tifosi della Juventus: «Quando è stato ammonito dopo il fallo su Gatti ha iniziato a essere preso di mira. Non siamo in grado di dire se in quel momento già ci fossero stati cori razzisti ma sarà oggetto dell’indagine della procura. I cori sicuramente ci sono stati, perché sono stati denunciati e ci sono anche dei video che lo dimostrano. Questa è una certezza come lo è che Massa non si è reso conto del contesto di razzismo quando ha ammonito Lukaku applicando freddamente il regolamento che l’esultanza dopo il gol non può essere provocatoria».

RISSA – Fontani ha poi chiuso con le squalifiche arrivate per la rissa successiva: «Poi c’è il seguito di rissa in cui si vede il pugno di Cuadrado, con un gesto abbastanza vistoso e visto perché c’era l’assistente Costanzo che avvisa Massa ed espelle Cuadrado e anche Handanovic. Minimo una giornata per entrambi. Possibilità che venga tolto il secondo cartellino a Lukaku? 99% no perché per le espulsioni una giornata di squalifica è automatica».