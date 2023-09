Fontanarosa festeggia al 98′ in 11 contro 10: folle Pisa-Cosenza!

Prosegue in maniera rocambolesca il buon momento del Cosenza in trasferta: seconda vittoria consecutiva esterna dopo quella di otto giorni fa a Palermo. Fontanarosa parte dalla panchina nel successo per 1-2 a Pisa, dove succede di tutto nel recupero.

ALLO SCADERE – Clamoroso successo per il Cosenza di Alessandro Fontanarosa, che oltre un tempo in superiorità numerica subisce a tempo scaduto l’1-1 dal Pisa ma poi vince 1-2. La partita si sblocca subito: al 6′ gran lancio di Michael Venturi dalle retrovie, azione che si sviluppa a destra con Manuel Marras e Andrea Rispoli per l’assist di quest’ultimo arretrato a rimorchio a Idriz Voca che segna col destro. Un altro punto di svolta è al 41′, con Tommaso Barbieri che in maniera ingenua prende il doppio giallo appena dopo essere stato ammonito. Pisa più di un tempo in dieci, nel terzo minuto di recupero del primo tempo il Cosenza sfiora lo 0-2 con un destro di Gennaro Tutino sul palo. Per Fontanarosa c’è spazio nella ripresa, al 58′ al posto di Tommaso D’Orazio. Nel recupero Alessandro Micai salva la sua squadra, su un tiro di Pietro Beruatto. È il preludio all’1-1, che il Pisa trova al 94′ pur in dieci: Beruatto pesca Gaetano Masucci, conclusione potente e pareggio. Proteste del Cosenza per un fuorigioco, ma la posizione è regolare. Sembra fatta, ma si continua a giocare e il Cosenza guadagna un corner. Dalla battuta da destra stacco imperioso a centro area di Simone Mazzocchi e nuovo gol, coi calabresi che ritrovano i tre punti sull’ultimo pallone.