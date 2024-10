Fontana: «San Siro? Mi auguro Inter e Milan restino!» Poi sui tempi

Il tema San Siro continua a tenere banco con Inter e Milan, che potrebbero costruire un nuovo stadio insieme. Ha parlato così il presidente Fontana.

TEMA STADIO – Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, presente al SPORT MOVIES & TV 2024, ha parlato del tema stadio. Le sue parole sul progetto in comune per San Siro: «È una strada che era stata abbandonata, ma che adesso sta ritornando nuovamente in voga. Alla fine dobbiamo vedere se trovino una soluzione. Ma ho sentito dichiarazioni del presidente del Milan (Paolo Scaroni, ndr), secondo cui l’ipotesi San Donato sarebbe quella più prioritaria. Vediamo, ci sono più opportunità e più possibilità. Tempistiche? Non dipende da me, l’accordo di programma sullo stadio del Milan fuori Milano è già partito, devono prendere delle decisioni medio-termine. Io mi auguro che Inter e Milan restino a San Siro, non nello stadio, ma nel territorio di San Siro».

Fontana e la lotta scudetto: niente da fare per il Milan?

PREVISIONI SCUDETTO – Poi Fontana, tifoso rossonero, ha risposto così sulla lotta per lo scudetto: «Da tifoso temo non il Milan, tutto il resto non mi interessa». Ad oggi il Milan si trova all’ottavo posto in classifica: sette punti di distacco dall’Inter seconda e undici dal Napoli.