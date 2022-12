Fontana: «Inter, Skriniar non come Donnarumma o Calhanoglu! Inzaghi…»

L’Inter è alle prese con il difficile rinnovo di Skriniar che non ha ancora accettato l’offerta. Secondo l’avvocato Andrea Fontana, ospite negli studi di Sportitalia, lo slovacco non si comporterà come Donnarumma. Poi un commento anche sulla situazione di Lukaku. Di seguito le sue dichiarazioni

NESSUNO SGARBO – L’Inter non ha ancora ricevuto una risposta da Milan Skriniar dopo l’offerta di rinnovo. Secondo Andrea Fontana, lo slovacco non intende fare uno sgarbo ai nerazzurri: «Fino all’altra settimana ho sempre detto che avrebbe rinnovato, non penso si comporti come un Donnarumma o un Calhanoglu. Penso non voglia fare questo all’Inter. Si sta rivelando un tormentone come quello di Leao».

DISTANZA – Poi un commento sulla distanza dalla vetta: «L’Inter ha una rosa competitiva ma nello stesso tempo mi chiedo come faccia ad avere 11 punti di distacco dalla capolista, quindi c’è qualcosa che va messa a posto. Lukaku se sta bene può fare un gol a partita, non è stato il suo anno perfetto ma se si mette a posto fisicamente può fare la differenza anche se il gioco di Inzaghi non lo esalta».

SOTTO LE ATTESE – Per finire, Fontana critica Inzaghi: «Io credo che alla fine Skriniar rinnoverà, poi magari se ne va. Mi aspetto che Inzaghi si adegui ai giocatori che ha. Credo che Lautaro Martinez e Dzeko non gli garantiscano 38 partite, pensare a un Lukaku a mezzo servizio è una follia. Secondo me chi è mancato all’Inter in questi 3 mesi è l’allenatore, tralasciando l’ottima prestazione con il Barcellona. Udine è stata la pagina più nera degli ultimi anni, io non ricordo due giocatori sostituti al 30′ se non a livelli bassi. Mi aspettavo molto di più da Inzaghi al suo secondo anno».