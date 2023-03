Fontana: «L’Inter pecca di continuità. Inzaghi affronti la scelta Dzeko-Lukaku!»

Fontana parla delle difficoltà dell’Inter e dell’indecisione di Inzaghi sulle due punte Dzeko e Lukaku. Di seguito il pensiero dell’avvocato, esperto di diritto sportivo, intervenuto nel corso della trasmissione “Aspettando il weekend” su Sportitalia.

DIFETTI – Andrea Fontana dice la sua sull’Inter e su Simone Inzaghi. Nello studio di Sportitalia, l’avvocato afferma: «Al Napoli sono mancate le inseguitrici. L’Inter non ha avuto continuità e, oltre alle sconfitte, anche le reti subite sono preoccupanti. La squadra non dico che ha dei limiti ma ancora qualche difetto evidente sì. La fascia destra è un po’ in difficoltà. Non si capisce come mai Denzel Dumfries (vedi focus) non sia quello visto al Mondiale o lo scorso anno. Poi in avanti c’è da capire la situazione fra Edin Dzeko e Romelu Lukaku. È un discorso tattico che Inzaghi deve affrontare».