Fontana: “Inter meno forte di Juventus, ma Conte osso duro. La Lazio…”

Alberto “Jimmy” Fontana, ex portiere che ha vestito in carriera anche la maglia dell’Inter, ha parlato in esclusiva al portale mediagol.it della situazione in casa nerazzurra e della lotta scudetto, con tanto di elogio ad Antonio Conte.

VALORE AGGIUNTO – Nella lotta serrata per lo scudetto tra Inter, Juventus e Lazio, la differenza potrebbero farla gli allenatori. Secondo Alberto Fontana, detto Jimmy, ex portiere nerazzurro, Antonio Conte è proprio il valore aggiunto della squadra milanese: «Conte è un osso duro, comanda lui: è uno che porta entusiasmo e voglia di arrivare fino in fondo. L’Inter è meno forte della Juventus ma avere un allenatore simile sarà fondamentale in vista dell’ultima parte di stagione per una squadra che dà tutto senza lasciare nulla al caso. Se guardiamo l’organico la Juventus è un gradino sopra anche se a me quest’anno piace di meno perché prende troppi gol e di solito vince lo scudetto chi ne subisce meno. Inzaghi con la Lazio ha fatto benissimo finora, la sua squadra ha dalla propria parte la spensieratezza e quindi tende a giocare con la testa libera»