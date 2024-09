Fonseca trema, Inter-Milan test anti-esonero! C’è l’ombra di due sostituti

Paulo Fonseca non può più sbagliare se vuole restare sulla panchina rossonera. Inter-Milan di domenica diventa un test fondamentale per evitare l’esonero, essendoci già dei nomi pronti a sostituirlo.

RICHIO – Il sereno in casa Milan è durato giusto un paio di giorni, quelli intercorsi fra la vittoria contro il Venezia e la sconfitta contro il Liverpool. In cinque partite, tra campionato e Champions League, la squadra di Paulo Fonseca è riuscita a collezionare un solo centro. E l’ultima prestazione vista a San Siro, nel match europeo, non ha fatto altro che aumentare critiche, dissapori e scetticismo nei riguardi dell’allenatore subentrato a Stefano Pioli. E proprio nel giorno del clamoroso esonero di Daniele De Rossi a Roma, anche nella Milano rossonero sembra stia iniziando a tremare la panchina. A pochi giorni da Inter-Milan, infatti, la permanenza di Fonseca è tutt’altro che certa.

Fonseca rischia l’esonero? La situazione a -4 da Inter-Milan

NOMI – Questo, infatti, quanto emerge nelle ultime ore secondo SportMediaset, che racconta il nervosismo filtrato nelle ultime ore dagli ambienti rossoneri. All’indomani della brutta figura contro il Liverpool e a quattro giorni dal ritorno in campo per il derby, il futuro di Fonseca è sempre più in bilico. Si parla, addirittura, di sostituiti già individuati dalla dirigenza nel caso in cui l’allenatore portoghese dovesse nuovamente fallire in Inter-Milan. Il primo ad essersi attivato in questo senso è proprio Zlatan Ibrahimovic, che ha messo nel mirino l’ex Lazio Igor Tudor ed Edin Terzic. Con l’ex allenatore del Borussia Dortmund, il dirigente rossonero avrebbe già aperto un dialogo.