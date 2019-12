Fonseca: “Tra Inter e Juventus bianconeri favoriti. Florenzi…”

Condividi questo articolo

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato in esclusiva alla “Gazzetta dello Sport” di diversi temi tra cui anche la lotta Scudetto tra Inter e Juventus e la situazione di Alessandro Florenzi, che resta un obiettivo per il mercato della squadra nerazzurra.

LOTTA A DUE – Secondo Paulo Fonseca, è lotta a due per lo Scudetto. Tra nerazzurri e bianconeri, però, il portoghese sembra aver ben chiaro chi possa trionfare alla fine: «Per la vittoria del campionato, la Juventus è più completa e di conseguenza resta favorita. Ma fino ad oggi l’Inter ha dimostrato di essere al suo livello. Nei bianconeri ci sono giocatori incredibili, ma anche i nerazzurri li hanno forti, penso a Lautaro Martinez. E la Lazio ha Immobile. Da voi, poi, anche le squadre minori hanno giocatori forti tecnicamente. Il Cagliari è la rivelazione del torneo».

OPZIONE TECNICA – Inevitabile poi anche la domanda su Alessandro Florenzi, obiettivo di mercato dell’Inter che alla Roma sta trovando poco spazio. Ecco la risposta di Fonseca: «Non devo mettermi nei suoi panni. Lo capisco, ma quello che succede a lui con la Nazionale succede anche ad altri. Sono consapevole di quello che rappresenta per club e tifosi. È un grandissimo professionista, non abbiamo mai avuto problemi, con lui ho un ottimo rapporto. Resta sempre un’opzione tecnica, ma questo vale anche per gli altri giocatori. Io devo pensare solo al bene della Roma. Non posso pensare al fatto se Florenzi giochi o meno in Nazionale, anche se lo comprendo».

Fonte: Gazzetta dello Sport – Massimo Cecchini e Andrea Pugliese