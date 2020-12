Fonseca sicuro: “Ecco cosa ci vuole per competere con Inter e Juventus”

Condividi questo articolo

Paulo Fonseca Roma-Sassuolo

In vista della sfida di domani tra la sua Roma e il Bologna, Paulo Fonseca – tecnico dei giallorossi – ha risposto anche alla domanda sul confronto tra la sua squadra e il duo Inter-Juventus. Il portoghese ha risposto in modo molto chiaro.

CRESCITA NECESSARIA – Cosa ci vuole alla Roma per competere contro Inter e Juventus? Il tecnico dei giallorossi, Paulo Fonseca, è stato molto chiaro a riguardo: «Il tempo. È chiaro per tutti che Inter e Juventus fanno investimenti diversi rispetto alle altre squadre. Ma noi vogliamo lavoriamo per avvicinarci a loro. Abbiamo cambiato la proprietà e la squadra, che è totalmente diversa rispetto a quando sono arrivato a Roma. Abbiamo bisogno di tempo per tornare a essere più forti, lottando con quelle squadre che hanno fatto certi investimenti».

Fonte – Asroma.com