Fonseca: «Siamo ambiziosi. Vogliamo la finale di Coppa Italia!»

Il Milan tra pochi minuti scenderà in campo per giocare gli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Sassuolo. Paulo Fonseca si pone l’obiettivo su Italia 1, ma non prende in considerazione l’Inter.

OBIETTIVO – Alle ore 21 l’arbitro fischierà il calcio d’inizio della partita tra Milan e Sassuolo. Allo stadio San Siro si disputeranno gli ottavi di finale di Coppa Italia, sarà il secondo match di giornata dopo quello vinto dal Bologna con il Monza. I rossoneri puntano alla competizione e la affronteranno in maniera diversa rispetto agli anni con Stefano Pioli da allenatore. Nonostante l’Inter nello stesso lato del tabellone, ma non solo, Paulo Fonseca indica la via: «Questo è un torneo che mi piace molto, è assolutamente vero. Penso che abbiamo possibilità di andare in avanti considerando la nostra forma. Dalla semifinale in poi verrà fuori la qualità delle squadre, però dobbiamo pensare alla gara di oggi. Siamo il Milan, siamo ambiziosi e vogliamo andare in finale di Coppa Italia». Qualora passasse il turno il Milan affronterebbe ai quarti di finale la vincente tra Roma e Sampdoria. In semifinale invece c’è un possibile scontro con l’Inter, oppure con Udinese, Lazio o Napoli. Non proprio uno dei migliori sorteggi sulla carta.