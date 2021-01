Fonseca secco su Dzeko: Â«Non voglio parlarne, tante speculazioniÂ»

Fonseca secco su Dzeko: «Non voglio parlarne, tante speculazioni»

Paulo Fonseca Roma

Paulo Fonseca, nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Roma-Verona, ha risposto alle domande relative a Edin Dzeko, molto vicino all’Inter nelle ultime ore nello scambio che avrebbe portato Sanchez in giallorosso

NO COMMENT – Paulo Fonseca dribbla le domande su Dzeko: «Quando tornerà in gruppo? Capisco la curiosità, ma è un tema di cui non voglio parlare adesso. Vedremo la prossima settimana. Abbiamo avuto tante speculazioni durante la settimana, non voglio contribuire ulteriormente. È tempo di pensare alla Roma».