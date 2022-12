Fonseca: «Scudetto, Napoli favorito. Dzeko come Ronaldo per Portogallo!»

Paulo Fonseca, ex allenatore – tra le altre – della Roma, in una lunga intervista concessa al collega Roberto Maida questa mattina sul Corriere dello Sport, ha espresso la sua opinione anche riguardo la lotta scudetto in Serie A.

SCUDETTO E NON SOLO – Fonseca parla in breve della lotta in Serie A e poi si sofferma anche su Edin Dzeko: «Scudetto al Napoli? Per quanto si è visto finora, mi pare una seria candidata. Con Edin Dzeko è tutto superato (lunghe discussioni tra i due ai tempi della Roma, ndr), Infatti è tornato a giocare e segnare anche con me. Gli auguro il meglio. Dico solo che Dzeko per la mia Roma era come Ronaldo oggi per il Portogallo, non era un campione semplice da gestire».

Fonte: Corriere dello Sport – Roberto Maida