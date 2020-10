Fonseca: “Scudetto? Inter e Juventus principali candidate. La Roma…”

Paulo Fonseca Roma

Paulo Fonseca, tecnico della Roma, nel corso della conferenza stampa alla vigilia della sfida tra i giallorossi e la Fiorentina, ha parlato della corsa scudetto che coinvolge l’Inter e la Juventus. Ecco le sue parole

CANDIDATE – Queste le parole di Paulo Fonseca: «Scudetto? Come ho detto sempre, per me Inter e Juventus sono le principali candidate. E non penso che in questo momento siano cambiati i favori del pronostico. La Roma vuole fare meglio della scorsa stagione, ma dobbiamo pensare partita dopo partita».

Fonte: asroma.com