Fonseca: “Scudetto? E’ troppo presto, ma Inter e Juventus lotteranno”

Condividi questo articolo

Paulo Fonseca Roma

Paulo Fonseca ha parlato oggi in conferenza stampa alla vigilia del big match di campionato che vedrà la Roma in casa del Napoli. Il tecnico dei giallorossi ha parlato anche della lotta scudetto

LOTTA SCUDETTO – Fonseca ritiene che sia troppo presto per parlare di una gerarchia già definita per la lotta per lo scudetto e crede che le due favorite Inter e Juventus emergeranno: «Io penso che siamo all’inizio, dobbiamo aspettare più giornate per fare delle valutazioni. Io non ho dubbi che Inter e Juventus lotteranno fin alla fine per vincere lo scudetto. Ci sono altre 6-7 squadre che sono in un buon momento e possono arrivarle vicine. Penso che siamo all’inizio, è presto, dobbiamo aspettare».