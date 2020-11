Fonseca: “Roma da scudetto? Le favorite rimangono Inter e Juventus”

Paulo Fonseca Roma-Verona

Il tecnico giallorosso, Paulo Fonseca, ha commentato la bagarre per lo scudetto dopo il fischio finale di Roma-Fiorentina. La vittoria di oggi ha ridato linfa alla sua squadra, ma Fonseca smorza i facili entusiasmi

FRENO – La Roma ha battuto agevolmente la Fiorentina grazie alle reti di Leonardo Spinazzola e Pedro. La formazione giallorossa non ha mai perso in stagione, finora, eccezion fatta per la sconfitta a tavolino patita col Verona per un errore tecnico. Il risultato odierno proietta i ragazzi di Paulo Fonseca nelle zone nobili di classifica. Ma il tecnico portoghese, ai microfoni di “Sky Sport”, ha preferito smorzare gli entusiasmi: «Io sono sempre equilibrato, non è che se abbiamo fatto bene in questa partita, allora dirò certe cose. Io ho detto le mie principali candidate alla vittoria, Juventus e Inter. Sassuolo? È una grande squadra, vedremo. Nessuno credeva nel Leicester, per esempio. Ho grande ammirazione per l’allenatore del Sassuolo, una squadra che gioca bene, ma non sono sorpreso».