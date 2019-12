Fonseca: “Roma, a Firenze match difficili. Che partita contro l’Inter!”

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, nel corso della conferenza di presentazione di Fiorentina-Roma ha parlato della difficoltà del match, considerando anche la partita dei viola giocata in casa contro l’Inter e terminata con il punteggio di 1 a 1.

IN CONFERENZA – Paulo Fonseca in conferenza stampa ha parlato di Fiorentina-Roma ritornando sul match giocato contro l’Inter proprio allo stadio Artemio Franchi di Firenze: «Le partite a Firenze sono sempre difficili per la Roma. Hanno una buona squadra, con calciatori molto forti. Hanno fatto una bellissima gara contro l’Inter: domani sarà molto difficile. Dobbiamo essere molto concentrati per affrontarli».