Fonseca: «Ragionerò anche pensando all’Inter. Non posso dimenticarlo»

Paulo Fonseca ha parlato nella conferenza stampa di vigilia della sfida tra il suo Milan e il Liverpool, con cui sarà dato avvio al cammino Champions dei rossoneri: non è mancato un riferimento al derby con l’Inter.

IL RAGIONAMENTO – Il tecnico del Milan Paulo Fonseca ha indicato nella conferenza stampa di vigilia di Milan-Liverpool, prima sfida della Champions League 2024-2025, le sue idee in merito al doppio confronto con i Reds e l’Inter. L’allenatore portoghese, espressosi sui suoi dubbi di formazione per la prima delle due gare settimanali che vedranno impegnati i rossoneri, ha sottolineato un fattore che potrebbe incidere sulle sue scelte: «Potrebbero giocare sempre gli stessi (in entrambi i confronti, ndr.), ma potrei cambiare anche qualcosa. Devo riflettere sui vari impegni, non posso dimenticare che c’è il derby anche se la prossima partita è sempre quella più importante».

Fonseca pronto per la sfida con l’Inter? L’attesa filtrata da un match chiave per entrambe le milanesi

CONFRONTO INIZIALE – La settimana delle due compagini meneghine inizierà con un confronto probante. Il Liverpool per il Milan e il Manchester City per l’Inter rappresenteranno due prove significative sia sul piano mentale che su quello atletico, con dispendi di energie messo in conto da entrambe le formazioni. Quello che ci si può attendere, comunque, è che esse possano essere incanalate nel modo giusto per potersi esprimere al meglio anche nella sfida stracittadina di domenica 22 settembre.