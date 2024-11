Fonseca: «Quinta difesa come l’Inter e arriva da percorso diverso»

Fonseca prova a difendere il suo Milan, in merito alla poca invulnerabilità difensiva. Il tecnico tira in ballo l’Inter di Inzaghi.

NUMERI DIFENSIVI – Paulo Fonseca, in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Empoli, ha voluto sottolineare il bilancio difensivo del suo Milan: «Contro la Juventus la squadra era organizzata difensivamente, in Champions abbiamo sofferto le transizioni avversarie. Prendiamo tanti gol, ma siamo la quinta difesa del campionato, abbiamo subito tanto quanto Inter o Lazio, meno dell’Atalanta. Vogliamo migliorare e stiamo lavorando per questo».

Fonseca e la sottolineatura sul percorso: Inter e Atalanta diverse

PERCORSO – Poi Fonseca si esprime sul percorso dei rossoneri: «Abbiamo iniziato il precampionato con 15 giocatori e i giovani. Siamo stati negli Stati Uniti ed è andato benissimo, ma i reduci dall’Europeo sono arrivati tardi. Poi abbiamo avuto poco tempo per lavorare al completo. Stiamo migliorando, ma quando si cambia tanto è difficile. Juventus, Fiorentina e Lazio non hanno avuto un precampionato con così tanti indisponibili, le ultime due non giocano la Champions League che ti toglie molte energie. Il Napoli ha un nuovo allenatore ma ha tutta la settimana per allenarsi. Poi ci sono due squadre molto forti come Inter e Atalanta, che vengono da tantissimi anni di grande continuità».