Fonseca prova a non pensarci: «Pure le altre grandi perdono punti»

Fonseca prova a sviare i motivi del pareggio beffardo del Milan a Cagliari, parlando anche delle altre grandi e di come anche queste possano perdere punti in campionato. Il discorso è ovviamente rivolto a big come Inter, Napoli o Juventus.

FIDUCIA – Il Milan ha pareggiato a Cagliari per 3-3, con la doppietta di Gabriele Zappa a spegnere le speranze di una vittoria per la squadra di Paulo Fonseca. Lo stesso allenatore portoghese in conferenza stampa ha risposto in questo modo alla domanda sulla corsa per lo scudetto: «Lotta scudetto? Abbiamo tanti punti da giocare e da recuperare. Questo è un campionato dove tutte le grandi squadre perdono punti: dobbiamo recuperare ma abbiamo tanto da giocare. Per me è chiaro che la squadra è in crescita, soprattutto offensivamente, ma dobbiamo migliorare difensivamente perché quando fai tre gol non puoi prendere tre gol contro il Cagliari». Il Milan, domani, rischia di farsi superare dall’Udinese, che però giocherà in trasferta a Bergamo contro l’Atalanta. Ma allo stesso tempo, può farsi raggiungere dal Bologna, che sarà ospite a Roma. Domani pure Inter-Napoli e con un’eventuale vittoria dei nerazzurri, il Diavolo può scivolare a meno nove dalla vetta. Un pareggio sicuramente non positivo per l’andamento in Serie A.