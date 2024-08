Fonseca: «Ogni giorno sempre più fiducioso del mio Milan». Sfida all’Inter?

Paulo Fonseca ha parlato in occasione della conferenza stampa di vigilia del match tra il Milan e il Parma: crescente fiducia per il futuro dei rossoneri, con l’Inter e le altre avversarie nel mirino.

LA SPERANZA – Paulo Fonseca si è espresso nella conferenza stampa di vigilia dell’incontro tra il Milan e il Parma, quando manca esattamente un mese al derby contro l’Inter. L’allenatore portoghese ha espresso delle sensazioni positive per il prosieguo della stagione della squadra da lui guidata: «Abbiamo fatto una preseason molto positiva, con partite diverse, che hanno dato buoni segnali. Poi abbiamo fatto un passo indietro in qualche momento della prima partita. Io voglio portare la squadra ad avere sempre lo stesso livello. Seguiamo la nostra strada con fiducia, pur con attenzione nel lavorare e nel cercare di migliorare. Sono comunque ogni giorno più fiducioso per la squadra che abbiamo».

Fonseca e lo stato di forma di alcuni big: l’Inter non è distante nel tempo

LE CONDIZIONI FISICHE – A proposito delle condizioni di alcuni calciatori del Milan, il cui stato interessa anche all’Inter in vista del prossimo derby del 22 settembre, Fonseca si è così pronunciato nel corso della conferenza stampa: «Il rientro di Morata dipenderà dall’evoluzione della situazione… Si tratta di un piccolo problema, non grande. Prima della partita aveva sentito qualcosa, ma avevamo fatto esami e non c’era niente. Lui ci ha detto che stava bene. Il problema è quando i giocatori arrivano tardi e noi abbiamo necessità di farli giocare. Ritengo che abbiamo gestito bene la situazione. Per il resto, Reijnders e Theo sono prossimi alla migliore condizione fisica, mentre Emerson Royal e Fofana sono arrivati dopo. Fofana si è allenato da solo per tanti giorni. Hanno bisogno di più tempo».