Fonseca ‘minaccia’ l’Inter: «Milan, l’aspirazione è vincere lo scudetto!»

Primi bilanci e obiettivi stagionali fissati per Paulo Fonseca. L’allenatore del Milan non si nasconde e lancia la sfida all’Inter detentrice del titolo.

FINALE – Mentre l’Inter si prepara a scendere in campo per la penultima amichevole della pre-season contro l’Al Ittihad, il Milan ha concluso la sua tournée americana. Nella notte, infatti, la squadra di Paulo Fonseca ha sfidato il Barcellona, battendolo solo ai calci di rigore per 4-3. Dopo la fine della preparazione in America, che comprende anche le sfide vinte contro Manchester City e Real Madrid, Fonseca può tracciare un primo bilancio, fissando anche gli obiettivi della nuova e imminente stagione.

Fonseca non si nasconde: fissato l’obiettivo del Milan

DICHIARAZIONI – Paulo Fonseca, al termine dell’amichevole vinta contro il Barcellona, sembra lanciare una sfida all’Inter Campione d’Italia. Come riporta Sky Sport, il nuovo allenatore del Milan dichiara: «La nostra aspirazione per la stagione deve essere quella di vincere lo scudetto. Sono molto soddisfatto del lavoro e dal coraggio dei miei giocatori. Stiamo facendo passi avanti. Le sensazioni sono buone. Pulisic ha giocato una partita fantastica. Continuerà a essere un giocatore molto importante per noi, su questo non ho dubbi. È molto intelligente: può giocare ovunque in attacco. Saelemaekers terzino? Mi è piaciuto molto. Torriani? Non ho parole per lui, posso solo dire grandi cose. Ha giocato con personalità e coraggio dopo l’infortunio di Sportiello. È ancora presto ma posso già dire che abbiamo un portiere per il futuro». Questo il pensiero di Fonseca sui suoi calciatori, dopo le prime amichevoli.