Fonseca: Â«Milan squadra forte, contro l’Inter giocato molto beneÂ»

Fonseca: «Milan squadra forte, contro l’Inter giocato molto bene»

Paulo Fonseca Roma

Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida della sua Roma contro il Milan. Il tecnico dei giallorossi ha sottolineato la prestazione dei rossoneri nel derby perso 0-3 contro l’Inter la scorsa domenica.

BUONA PRESTAZIONE – Nonostante il netto 0-3 parli ancora a distanza di una settimana, sono ancora in molti a sottolineare la buona prestazione del Milan contro l’Inter nel derby. Tra questi Stefano Pioli (vedi articolo), ma anche Paulo Fonseca, allenatore della Roma che domani sera affronterà proprio i rossoneri. Queste le sue parole in conferenza stampa: «Nella partita con l’Inter il Milan ha giocato bene, ha creato tante occasioni e non penso che il loro rendimento sia diverso. Continuano a essere una squadra molto forte».