Fonseca: «Milan continua a puntare allo scudetto. Abbiamo creato e dimostrato!»

Paulo Fonseca ha parlato nel post-partita di Milan-Napoli, match terminato con il punteggio di 0-2. L’allenatore portoghese ha sottolineato come l’obiettivo dei rossoneri sia ancora lo scudetto.

IL PENSIERO – Paulo Fonseca è intervenuto a DAZN al termine della sfida vinta dal Napoli per 2-0 contro il suo Milan. Il tecnico portoghese, assumendosi le responsabilità per le reti subite, ha comunque applaudito all’atteggiamento della squadra nell’arco dell’incontro: «Sono sempre responsabile di quello che accade in campo. Non è facile cominciare una partita con un gol subito, ma se analizziamo la partita posso dire che la squadra ha avuto una buona reazione. Abbiamo giocato, creato occasioni, nonostante ciò non sia facile contro un club che si chiude bene come il Napoli».

Fonseca sul (perdurante) obiettivo stagionale del Milan in Serie A

L’OBIETTIVO – Fonseca si è successivamente espresso sulle ambizioni del Milan in vista del prosieguo della stagione. In merito a tale tema, il tecnico portoghese ha posto l’accento sul fatto che sia troppo presto per ritenere già sfumato lo scudetto: «Sono 9 partite giocate. Non ricordo nessuna squadra vincere il campionato o perderlo dopo sole 9 partite. Il mio obiettivo è di continuare a far crescere questo club. Migliorando e ottenendo risultati per poter realizzare i nostri propositi».