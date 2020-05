Fonseca: “Lukaku dinamico, con Lautaro Martinez gioco sofisticato”

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato a ESPN delle sue sensazioni al primo anno di Serie A. Nella sua intervista ha anche analizzato il modo di giocare dell’Inter e specialmente delle sue punte, Romelu Lukaku e Lautaro Martinez.

ATTACCO DINAMICO – Per Paulo Fonseca il modo di giocare delle punte dell’Inter non è affatto prevedibile, specialmente per le caratteristiche dei due giocatori in questione: «Per giocare con una punta ‘fisicata’ e una punta più tecnica servono giocatori specifici, oltre a cercare di non essere prevedibili. L’Inter per esempio non lo è. Certo, Romelu Lukaku è grosso fisicamente e Lautaro Martinez è più piccolo, ma giocano in maniera molto moderna e sofisticata. Lukaku è un giocatore totalmente diverso da quello del Manchester United, è più dinamico, si muove moltissimo e cerca sempre la combinazione o la sfida con il difensore».