Fonseca: «Liverpool e Inter? Prima Venezia, il Milan vinca sempre»

Paulo Fonseca è a caccia di un successo per ritornare a respirare, dopo i due punti in tre partite al Milan. Le sue parole a meno nove dall’Inter.

REAZIONE – Paulo Fonseca, alla vigilia di Milan-Venezia, ha chiamato alla reazione la sua squadra: «Sono tutte importanti, specialmente in questo momento in cui non abbiamo vinto le prime 3 partite. Sono fiducioso come sempre, è importante vincere e poi penseremo alle altre due. Dobbiamo essere focalizzati sulla partita di domani. Il Milan deve vincere sempre, non solo la partita di domani. Ho guardato le partite del Venezia ed è vero che sono pericolosi in contropiede. Contro il Parma, che giocava in modo simile, abbiamo sofferto ma poi c’è stato un miglioramento contro la Lazio. Comunque abbiamo preparato la gara contro il Venezia e siamo pronti». Domenica prossima il grande derby con l’Inter.