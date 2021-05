Fonseca: «L’Inter non ha creato molto, ma noi abbiamo reagito tardi»

Fonseca ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Inter, sfida valida per la trentasettesima giornata di Serie A, in programma domani alle ore 20.45. Il tecnico giallorosso, alla sua ultima partita all’Olimpico, torna a parlare della sconfitta subita a San Siro con l’Inter. Di seguito le sue dichiarazioni, riportare dal sito ufficiale giallorosso

ERRORI – Paulo Fonseca è tornato a parlare della sconfitta subita con l’Inter alla vigilia di Roma-Lazio, sua ultima partita all’Olimpico: «Come mai la Roma non ha mai fatto un salto di qualità nella fase difensiva? Sapevamo come giocava l’Inter: non volevamo difendere basso, volevamo avere l’iniziativa. E credo che l’abbiamo avuta. Abbiamo giocato il secondo tempo molto bene, abbiamo creato occasioni per fare gol ma il loro contropiede è mortifero. E su questo abbiamo sbagliato, non reagendo bene, non facendo marcature preventive e lasciandoli giocare su Romelu Lukaku. La squadra ha reagito tardi. Loro non hanno creato molto e questo è un problema della nostra squadra: non lascia creare agli altri molte situazioni, ma quando sbagliamo le altre squadre fanno gol. Abbiamo giocato in due modi, questo è più rischioso, ma dobbiamo saper prendere contromisure».