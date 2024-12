Fonseca: «Leao? Credo non sia nulla di grave. Vittoria meritata»

Il Milan ha vinto in trasferta al Bentagodi contro l’Hellas Verona: nel post partita l’allenatore dei rossoneri ne ha parlato in collegamento a Dazn.

ANTICIPO – Paulo Fonseca, tecnico del Milan, in collegamento con Dazn ha commentato la vittoria dei rossoneri in trasferta al Bentegodi contro l’Hellas Verona: «Penso che nel primo tempo abbiamo sofferto per la situazione in cui ci troviamo, tra gli infortuni e la mancata vittoria contro il Genoa. Siamo partiti lentamente, pur senza concedere nulla al Verona e mantenendo un buon di possesso palla. Oggi siamo stati poco aggressivi e abbiamo preso molte decisioni sbagliate, anche a causa della mancanza di fiducia da parte dei giocatori. Sono soddisfatto della vittoria perché è meritata. Leao? Ho parlato con lui, mi sembra che non sia nulla di grave. Ha preferito uscire per non rischiare».