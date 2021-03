Fonseca: Â«Inter molto forte quando abbassa le linee. Roma non lo stessoÂ»

Fonseca: «Inter molto forte quando abbassa le linee. Roma non lo stesso»

Paulo Fonseca Roma

Fonseca, allenatore della Roma, ha rilasciato un’intervista a Balzaretti per DAZN. Il tecnico ha spiegato il suo calcio e utilizzato l’Inter come esempio di squadra che non ha problemi a lasciare il possesso palla agli avversari, per aspettare e ripartire.

SCELTA BEN PRECISA – Paulo Fonseca è arrivato alla Roma con l’ossessione del possesso palla, poi passata imparando il calcio italiano. Tuttavia non rinnega questa scelta: «Per me è il miglior modo di difendere. A me piace questa sensazione di avere il controllo, di mettere l’altra squadra sotto stress perché non hanno la palla. Ma qui in Italia non è facile come da altre parti: le squadre stanno bene anche senza palla. Per esempio: l’Inter è una squadra che non ha problemi ad abbassare le linee. Sono molto forti in questo, io non posso dire lo stesso della mia squadra. Quando non ha la palla non si trova bene».