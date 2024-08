Fonseca: «L’Inter è fortissima, ma noi ci siamo per lo Scudetto!»

Prima conferenza stampa di viglia per Fonseca. Il tecnico del Milan, presentando la gara col Torino, ha risposto alla domanda sull’Inter e sulla lotta scudetto.

AMBIZIONE – Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa pochi minuti dopo quella di Simone Inzaghi. Il tecnico del Milan si è espresso con ambizione in merito alla lotta scudetto: «Ho un gruppo molto forte, un gruppo con ambizione. Siamo qui per lottare per lo scudetto. Ogni giorno che lavoro con i miei ragazzi ho più fiducia in questo. Questo gruppo è qui per lottare per lo scudetto: è la verità. L’Inter negli ultimi due anni è stata molto forte: ha fatto una finale di Champions League e ha vinto chiaramente lo scudetto. Ma noi, il Napoli e l’Atalanta possiamo lottare per lo scudetto, anche la Juventus. Noi possiamo lottare in questa lotta contro una squadra fortissima come l’Inter. È una squadra che ha gli stessi giocatori degli ultimi anni, lo stesso allenatore. Noi crediamo molto in noi e possiamo entrare nella lotta».