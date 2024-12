Fonseca: «Esonero? È tempo di tornare a casa e pensare alla Supercoppa!»

Fonseca smentisce le voci legate a un possibile esonero dopo il pareggio del Milan 1-1 contro la Roma. In un’intervista realizzata su DAZN ha parlato della possibilità di lasciare il club rossonero in vista della Supercoppa Italiana.

ESONERO VICINO? – Paulo Fonseca smentisce ogni discorso legato all’esonero e si concentra in vista della Supercoppa Italiana, dove sarà impegnata anche l’Inter: «Confronto duro con Zlatan? Non ho parlato con nessuno, non posso commentare perché non è successo nulla. Mi sento solido sulla panchina del Milan? Sì, perché no? Non ho parlato con nessuno». Poi commenta così la partita: «È stata una partita aperta, abbiamo creato diversi occasioni. Nel secondo tempo abbiamo cominciato bene, potevamo fare gol e avevamo il giusto atteggiamento. Con la sostituzione di Chuku penso che abbiamo perso l’organizzazione, rischiando di più. In generale abbiamo meritato di vincere. Espulsione? Ho esagerato in questo momento, ma guardate voi, non voglio dire molto perché è molto chiaro per me. Come ripartire dal 2025? Adesso penso che sia tempo di andare a casa e guardare questa partita e anche le soluzioni che abbiamo. Dopo cominceremo a pensare alla Supercoppa Italiana».