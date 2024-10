Fonseca: «Derby? Gara decisiva per i tifosi! Per me tutte decisive»

Fonseca si esprime sul calendario del Milan e ritorna sul derby di Milano vinto contro l’Inter per 1-2. Il tecnico ha una sua teoria.

TUTTE DECISIVE – Durante la conferenza stampa di vigilia tra Milan e Udinese, il tecnico rossonero Paulo Fonseca ha risposto in questa maniera sul calendario della sua squadra. Il tecnico portoghese cita anche il derby vinto con l’Inter: «Qui sono tutti momenti importanti, è per questo che non penso molto al lungo periodo. Importante domani che è una partita molto difficile, non posso pensare alle altre. Anche perché non abbiamo tempo. Tutte le partite sono importanti e decisive, magari per i tifosi il derby è stato decisivo, ma per me sono tutti decisivi».