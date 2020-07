Fonseca spiega: “Gol de Vrij contro l’Inter? E’ un errore della Roma”

Fonseca è tornato a parlare di Inter-Roma dopo la vittoria odierna dei giallorossi contro la Fiorentina. Incalzato dal giornalista Angelo Mangiante, l’allenatore torna a commentare il gol subito da de Vrij. Di seguito le sue dichiarazioni ai microfoni di SkySport

GOL SUBITI – Paulo Fonseca commenta il gol subito dall’Inter: «Stasera era una partita difficile. La Fiorentina nelle ultime partite ha fatto sempre buoni risultati. Penso che oggi abbiamo fatto una buona partita. Gol Milenkovic come de Vrij? E’ vero, abbiamo sbagliato questa sera come con l’Inter. La Fiorentina non ha avuto altre opportunità oltre alle palle da fermo. Abbiamo lavorato, ma la verità è che abbiamo sbagliato e nella stessa zona su cui abbiamo lavorato. Vedremo come correggere quest’errore che abbiamo fatto. Zaniolo? Dobbiamo lasciarlo crescere, può essere un calciatore importante per la Roma».