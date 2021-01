Fonseca: “Contro l’Inter così come tutte le big:...

Fonseca: “Contro l’Inter così come tutte le big: a San Siro per vincere!”

Paulo Fonseca Roma-Sassuolo

Fonseca dopo Crotone-Roma terminata 1-3 ai microfoni di “Sky Sport” ha parlato della prossima sfida di campionato contro l’Inter.

PER VINCERE – Fonseca dopo Crotone-Roma parla subito della prossima sfida di campionato contro l’Inter: «Per noi è importante portare a casa i tre punti. Inter? Dobbiamo vincere tutte le partite. Loro sono una bellissima squadra e sarà una partita diversa. Andremo a San Siro per vincere, così come fatto con qualsiasi altra squadra».