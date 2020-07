Fonseca: “Contro l’Inter meritavamo noi. Spinazzola? Sfortuna, no errore”

Condividi questo articolo

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la SPAL. Il tecnico giallorosso è tornato anche sulla sfida di domenica contro l’Inter, sottolineando come la sua squadra meritasse la vittoria.

PUNTI PERSI – Nonostante le statistiche sottolineino altro, Paulo Fonseca ha sottolineato in conferenza stampa come contro l’Inter la Roma meritasse i tre punti. Il tecnico della squadra giallorossa ne ha parlato oggi in conferenza stampa – alla vigilia della sfida contro la SPAL – difendendo anche Leonardo Spinazzola per lo sfortunato episodio del rigore su Victor Moses a fine partita, che ha permesso a Lukaku di trovare il gol del pareggio: «I giocatori stanno bene. Anche se non possiamo essere soddisfatti perché non abbiamo vinto una partita che meritavamo. Ma i ragazzi stanno bene e adesso abbiamo un match difficile, nel quale servirà lo stesso atteggiamento visto contro l’Inter. Sarà una partita importante e possiamo vincere solo giocando in quel modo. Spinazzola? Sono episodi che possono capitare durante le partite. Il ragazzo è in un buon momento, ha giocato quasi tutte le partite e lo ha fatto bene. Non è stato un errore di organizzazione o di piazzamento, è stato solo sfortunato».

Fonte: asroma.com