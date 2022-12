Fonseca avvisa l’Inter: «Napoli miglior squadra in Serie A! E che gioco»

Paulo Fonseca, allenatore del Lille avversario del Napoli in amichevole in questi minuti, su Sky Sport ha sottolineato la forza del club azzurro sbilanciandosi riguardo il campionato.

LOTTA SCUDETTO – Fonseca esprime una sua opinione riguardo il Napoli prossimo avversario dell’Inter e la lotta scudetto in Serie A: «Il Napoli è la miglior squadra in Italia che gioca bene anche in Europa. Luciano sta facendo un gran lavoro e in tutta Europa si parla del gioco del Napoli. Scudetto? Il cammino fatto fin qui fa pensare che sarà così».