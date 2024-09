Fonseca: «Abbiamo meritato di vincere. Voci su futuro al Milan? Disinteressato»

Paulo Fonseca si è espresso nel post-partita del derby tra Inter e Milan. Il rossonero ha espresso la sua soddisfazione per il successo ottenuto.

IL RAGIONAMENTO – Paulo Fonseca si è pronunciato in questi termini a DAZN al termine di Inter-Milan: «Una partita importante innanzitutto perché è il derby, ma anche per il momento in cui viviamo. Penso che i giocatori abbiano disputato una partita di coraggio, meritando di vincere. Non ricordo, negli ultimi tempi, di una squadra che abbia creato così pochi problemi all’Inter come abbiamo fatto noi».

NESSUNA MODIFICA SOSTANZIALE – Fonseca ha proseguito sottolineando un aspetto: «Abbiamo giocato con la stessa struttura delle altre partite. L’unica cosa diversa erano i calciatori titolari. Morata ha fatto lo stesso ruolo di Reijnders contro il Liverpool. Si tratta di giocatori differenti, dato che lo spagnolo arriva più facilmente davanti. Ma la struttura è rimasta immutata. Quello che è stato importante è la vicinanza tra Abraham e il calciatore iberico».

Fonseca e le voci sul futuro: il tecnico del Milan guarda oltre!

IL FUTURO – Infine, Fonseca ha parlato di come le voci sul suo futuro non influenzino il suo lavoro quotidiano: «Per me è lo stesso, non sento e non guardo quello che si dice su di me. Sarà una settimana con un po’ di fiducia in più, ma quello che è importante è aver portato a casa questa vittoria».