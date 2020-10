Fognini: “Serie A, Inter testa di serie? No, ma grandi acquisti. Purtroppo…”

Fabio Fognini, tennista e tifoso dell’Inter, ha parlato della squadra nerazzurra e della lotta scudetto nel campionato di Serie A

Queste le parole di Fabio Fognini, tennista e tifoso dell’Inter, a “Sky Sport”, partendo dalla partita di ieri, Genoa-Inter. «Nerazzurri testa di serie numero uno per la Serie A? Secondo me no, bisogna essere sinceri. La Juventus è sempre la Juventus. L’Inter penso che abbia fatto grandissimi acquisti, con una rosa di un livello pazzesco. Poi, purtroppo in questo periodo sembra tutto falsato, o meglio, mancano giocatori. Mancano 19 giocatori. Come quei pochi tornei che quest’anno ho giocato dopo il Covid. Mi sembrava tutto molto surreale, di vivere un altro sport».