Fognini: “Il calcio? Per me sono matti, seguono...

Fognini: “Il calcio? Per me sono matti, seguono solo il business”

Condividi questo articolo

Fabio Fognini, tennista di livello internazionale e tifoso dell’Inter, ha concesso un’intervista al Corriere della Sera in cui ha parlato anche delle ipotesi di ripartenza al vaglio del mondo del calcio

CALCIO DA MATTI – Fognini non è assolutamente d’accordo con le ipotesi al vaglio del mondo del calcio per una ripresa appena possibile dei campionati al momento sospesi: «Per me sono matti. Sono morte migliaia di persone e pensano al pallone. Scherzano con la salute delle persone, inseguono solo il business. Che senso ha riaprire senza spettatori? Che senso ha San Siro vuoto? Non esiste dai».