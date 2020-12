Foggia su Benevento-Inter: “Impressionato da loro, non c’è stata partita!”

Condividi questo articolo

Pasquale Foggia Benevento

Benevento-Lazio questa sera alle 20:45 aprono ufficialmente la dodicesima giornata di Serie A (insieme a Udinese-Crotone alle 18:30). Pasquale Foggia, Direttore Sportivo del Benevento, ai microfoni di “TuttoMercatoWeb” ha parlato della sfida facendo riferimento a quella persa contro l’Inter alla seconda giornata.

“IMPRESSIONATO” – Questa sera Benevento-Lazio, e in vista della partita Pasquale Foggia, Direttore Sportivo del club, su TMW ha parlato facendo riferimento a quella persa contro i nerazzurri: «La Lazio è tra le quattro più forti del campionato. Viene da una sconfitta, vorrà riscattarsi. Con le grandi comunque abbiamo fatto partite importanti. L’unica volta dove non c’è stata partita è stata contro l’Inter (Benevento-Inter 2-5, ndr) che è la squadra che mi ha impressionato di più».

CORSA SCUDETTO – Foggia conclude parlando della possibile lotta scudetto: «Milan da scudetto? Sono contento. Come blasone e storia non può non lottare per quei traguardi. Lo sta facendo con grande intelligenza e si è affidato ad un allenatore molto preparato. Rimarrà lì, fino alla fine. Ci sono squadre più forti come ad esempio Inter, Juventus e Napoli. Ma il Milan se la giocherà. E poi quel ragazzino di trentanove anni, Ibrahimovic, rappresenta il top».

Fonte: tuttomercatoweb.com