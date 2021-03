Foggia: «Emozione battere la Juventus! Ma l’Inter stia attenta»

Pasquale Foggia, direttore sportivo del Benevento, ha commentato la splendida vittoria contro la Juventus, di domenica scorsa (QUI per rivedere gli highlights), e la corsa scudetto con l’Inter, che ha tenuto invariato il distacco dai bianconeri senza bisogno di scendere in campo

COLPACCIO – Il Benevento di Filippo Inzaghi ha fatto un gran regalo all’Inter, appiedata dall’ATS e dal dilagare del coronavirus tra i tesserati (vedi articolo). Il club nerazzurro ha tenuto invariato il distacco dalla Juventus, in classifica, senza bisogno di scendere in campo. Il direttore sportivo dei sanniti, Pasquale Foggia, ha commentato così lo 0-1 dell’Allianz Stadium, ai microfoni di “TMW Radio”: «Emozioni indescrivibili. Vincere contro la Juventus è già qualcosa d’importante. Per noi, in un momento così difficile, lo è ancor di più. Lotta scudetto? La Juventus è una squadra forte, prima di mettere la parola fine bisogna aspettare. Ovvio che l’Inter ha un margine di vantaggio importante, ma i bianconeri possono fare di tutto e fino alla fine diranno la sua».