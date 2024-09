Fofana torna sul derby: «Al Milan serviva una vittoria. Dopo l’Inter più fiducia»

Dopo sei sconfitte consecutive contro l’Inter, il Milan torna a vincere. Youssuf Fofana, alla sua prima esperienza nel derby di Milano, racconta le sensazioni in casa rossonera dopo tre giorni dalla sfida.

FIDUCIA – Youssuf Fofana, intervistato in esclusiva da SportMediaset, spiega il morale del Milan dopo il derby contro l’Inter. Il calciatore, arrivato nello spogliatoio rossonero lo scorso agosto, dichiara: «Cos’è cambiato dopo il successo nel derby? Quasi niente, giusto la fiducia che ci mancava un po’. So che nella mia testa e in quella dei miei compagni volevamo fare bene ed è quello che abbiamo fatto. Serviva giusto una vittoria per aumentare la fiducia e per iniziare qualcosa di nuovo».

Fofana, da Inter-Milan alle richieste del mister

RICHIESTE – Youssuf Fofana, poi, si sofferma sul suo allenatore Paulo Fonseca, solo pochi giorni fa nell’occhio del ciclone per il complicato avvio di stagione del Milan. Sul mister portoghese il centrocampista afferma: «Cosa mi chiede Fonseca? Mi chiede equilibrio tra l’attacco e la difesa. Questa relazione è necessaria e sono io questa relazione. Quando ha la palla, quando non ho la palla, sostanzialmente mi chiede di essere tra virgolette aggressivo per riconquistare il pallone e far giocare i miei compagni». Queste le parole di Fofana in uno spezzone di intervista reso pubblico.