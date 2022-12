Focolari: «Ad oggi no anti Napoli, l’Inter ha l’organico migliore ma è a -11!»

Focolari, in collegamento su Radio Radio, ha discusso sulla possibile rivale del Napoli in campionato. Ad oggi, non c’è una veramente accreditata. Neanche l’Inter nonostante l’organico

RIVALE − Furio Focolari a quattro giorni dallo scontro di San Siro, risponde alla domanda sulla vera antagonista degli azzurri: «Anti Napoli? Difficile dirlo perché ogni squadra ha dei problemi. Come facciamo a sapere che i problemi societari non possano influire sulla Juventus, il Milan è dietro a otto punti e oggi siamo indecisi perché sta perdendo delle amichevoli, ma queste lasciano il tempo che trovano. Poi otto punti non sono 11 come l’Inter. Oggi l’anti Napoli non c’è, ma tra due giornate potrebbe esserci. Come organico è più forte l’Inter, come storia la Juventus ma come gruppo direi il Milan».