Focolari: «L’Inter a Napoli non può avere solo un risultato, è presto»

Per Focolari Napoli-Inter di domenica non è decisiva. Il giornalista sostiene che anche un eventuale sorpasso della Juventus non sposterebbe più di tanto i discorsi legati alla corsa per il titolo.

NON DECISIVA – Furio Focolari non ritiene che iniziare Napoli-Inter a -1 dalla Juventus possa essere una difficoltà. Le sue parole a Radio Radio: «Qual è il problema? Il campionato è lungo. Non può avere solo un risultato alla quattordicesima giornata, non sarebbe una questione psicologica. L’Inter non è distratta dalla Juventus, che Giuseppe Marotta facendo un po’ di pretattica ha definito la favorita per la vittoria del campionato. Se fosse la quattordicesima giornata di ritorno sarebbe qualcosa, ma se la Juventus andasse avanti c’è ancora tutto un campionato da giocare».