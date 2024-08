Focolari attacca: «Bellanova? L’errore più grande lo ha fatto Inzaghi!»

Bellanova sta per trasferirsi dal Torino all’Atalanta. Focolari ne apprezza le qualità e poi attacca l’Inter e Inzaghi per non averci creduto.

ERRORE – Su Radio Radio Mattino Sport e News si parla del trasferimento di Raoul Bellanova all’Atalanta. Furio Focolari dà le colpe all’Inter e a Inzaghi per non averci creduto abbastanza: «L’errore più grande lo ha fatto Simone Inzaghi perché l’Inter ce l’aveva Bellanova e per il gioco gioco dei nerazzurri era importantissimo. L’Atalanta è una squadra dove un giocatore dovrebbe volere andare e non andare via. Mi appare come il Borussia Dortmund in Germania, una squadra veramente forte».