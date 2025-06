Fluminense agli ottavi: basta lo 0-0 col Mamelodi, brasiliani secondi

Il Fluminense strappa il pass per gli ottavi di finale del Mondiale per Club FUFA 2025 con il minimo sforzo. Nello scontro decisivo del Gruppo F contro il Mamelodi Sundowns, i brasiliani si accontentano dello 0-0

UN PAREGGIO – Solo pari per il Fluminense, un pareggio sufficiente per chiudere il girone al secondo posto con 5 punti, alle spalle del Borussia Dortmund, primo con 7. Partita bloccata e priva di grandi emozioni quella andata in scena nelle ultime ore, con entrambe le squadre concentrate più a evitare errori che a creare occasioni. Il Mamelodi, già matematicamente fuori dalla corsa agli ottavi, ha comunque onorato l’impegno con una prova ordinata, ma poco incisiva dal punto di vista offensivo. I brasiliani del Fluminense, invece, hanno gestito con prudenza, consapevoli che un punto sarebbe bastato per passare il turno. Pochi squilli nei novanta minuti: il Fluminense ha tenuto maggiormente il pallone, ma senza accelerazioni vere.

Inter contro Borussia Dortmund o Fluminense?

NERAZZURRI NEL GRUPPO E – Con questo pareggio, il Fluminense chiude al secondo posto nel Gruppo F e si prepara agli ottavi di finale. I brasiliani attendono ora il verdetto del Gruppo E, dove l’Inter sfiderà il River Plate per il primo posto: se i nerazzurri vinceranno, sarà proprio Inter-Fluminense il match da dentro o fuori. In caso contrario, i brasiliani affronteranno il River, e sarà l’Inter a dover vedersela con il Borussia Dortmund. Il verdetto è quindi rimandato, ma una cosa è certa: il Fluminense c’è e sarà un avversario da non sottovalutare nella fase a eliminazione diretta.