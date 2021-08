Florenzi sfida l’Inter: «Scudetto sui dettagli, noi diremo la nostra»

Alessandro Florenzi, presentato oggi come nuovo giocatore del Milan, ha lanciato la sfida scudetto all’Inter per il campionato che inizia oggi con i nerazzurri impegnati in casa contro il Genoa.

SFIDA SCUDETTO – Florenzi ha tenuto oggi la conferenza stampa di presentazione come nuovo giocatore del Milan. Il difensore della nazionale ha risposto a una domanda sulla lotta scudetto sostenendo che la Serie A che inizia oggi sarà la più bella degli ultimi anni. Florenzi ha lanciato inoltre una sfida scudetto all’Inter pur non nominando direttamente i nerazzurri: «Forse potrebbe essere la Serie A più bella degli ultimi anni. Ci sono le 7 sorelle che tornano a fare parlare di loro, 7 grandi allenatori. Cercheremo di dire la nostra con molta umiltà e determinazione. Sarà un campionato giocato sui dettagli e dovremo essere preparati già da lunedì per portare a casa la vittoria e iniziare bene il campionato».