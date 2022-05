Florenzi: «Segreto scudetto Milan? Noi migliori degli altri per una cosa»

Florenzi, intervenuto nel corso dell’intervista DAZN a Sandro Tonali (vedi QUI), ha spiegato in breve in cosa il Milan è stato migliore delle altre squadre.

MIGLIORI DEGLI ALTRI – Alessandro Florenzi su DAZN spiega il segreto della vittoria dello scudetto del Milan: «In cosa noi migliori degli altri per vincere lo scudetto? L’incoscienza dei giovani. Paradossalmente loro non avevano capito e tutt’ora non hanno capito cosa sono riusciti a conquistare. Noi giocatori esperti invece sì. Questo ci ha aiutato nella corsa scudetto rispetto gli altri».