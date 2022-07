Florenzi: «Scudetto grazie allo spirito di squadra! Obiettivo seconda stella»

Alessandro Florenzi, difensore Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport ritornando sulla vittoria dello Scudetto. Poi lancia la sfida a Inter e Juventus in vista del prossimo campionato

LANCIA LA SFIDA − Florenzi avvisa le avversarie del Milan, in primis Inter e Juventus, in vista della nuova stagione: «Tante squadre si sono rinforzate, noi lo scorso anno abbiamo vinto col merito. Vogliamo ribadire quanto fatto lo scorso anno, tutte le squadre vorranno dare il massimo per batterci. Non dobbiamo fare proclami, il nostro obiettivo è l’Udinese, poi quella dopo e quella dopo. Perché ha vinto il Milan? Grazie allo spirito di squadra. Potevamo non essere i più forti sulla carta ma non sempre i più forti vincono. Vogliamo avere la seconda stella, non sarà facile, ma è il nostro obiettivo».