Florenzi salta Inter-Milan: le condizioni dopo l’intervento chirurgico

Florenzi salterà il derby Inter-Milan, in programma fra tredici giorni per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia. La società rossonera annuncia che oggi si è sottoposto a intervento chirurgico dopo l’infortunio (vedi articolo). Tempi di recupero stimati in circa un mese.

NIENTE INTER-MILAN DI COPPA – “AC Milan comunica che Alessandro Florenzi è stato operato oggi dal Professor Pier Paolo Mariani in artroscopia al ginocchio sinistro. La meniscectomia mediale selettiva, eseguita alla presenza del medico rossonero Lucio Genesio, è perfettamente riuscita. Alessandro inizierà da subito il percorso riabilitativo”.

Fonte: acmilan.com