Florenzi ricorda: “Due gol contro l’Inter tra i miei piÃ¹ belli! Con Spalletti…”

Florenzi ricorda: “Due gol contro l’Inter tra i miei più belli! Con Spalletti…”

Florenzi è stato ospite nella diretta Instagram di Cannavaro. L’ex centrocampista della Roma, oggi al Valencia, ha parlato dei suoi gol più belli includendo nella lista due reti segnate all’Inter

LISTA DI RETI – Così Alessandro Florenzi racconta i suoi gol a Fabio Cannavaro: «Non so quanti gol ho fatto nella mia carriera, dico la verità. Credo una ventina, più o meno. Di venti ce ne sono pochi brutti, è vero questo. La cosa facile non mi piace o la sbaglio (ride, ndr). Quello contro il Barcellona? Per me non è quello. Ovviamente come azione, come contesto, ma io ho fatto il gol all’Udinese con Luciano Spalletti a Udine (nel 2016, ndr) che per me quello è come vedo io il calcio. C’è quello al Genoa in rovesciata, il contropiede a Milano (contro l’Inter, 0-3 nel 2013, ndr) o il primo gol su assist di Francesco Totti a Milano (sempre contro l’Inter, 1-3 nel 2012, ndr). Sono comunque gol belli, molto istintivi».